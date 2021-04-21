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Spirit Lucky's Big Adventure выходит 25 июня

Игромания.ру
9 часов назад
Поклонники мультипликационного сериала «Спирит» студии DreamWorks Animation совсем скоро смогут отправиться в путешествие за сокровищами с его героями. Spirit Lucky's Big Adventure выходит 25 июня на Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC.
Spirit Lucky's Big Adventure выйдет 25 июня
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Компания Bandai Namco выпустила новый трейлер игры, в котором показала, чего ожидать от новых приключений Лаки и Спирита. Неразлучным друзьям предстоит проследовать по маршруту, обозначенному на найденной карте, при этом защищая своих товарищей и пытаясь справиться с кознями врагов.
В Spirit Lucky's Big Adventure будет сделан упор на скрытность и решение головоломок. Но помимо этого игроки смогут насладиться романтикой летних приключений в открытом мире и общением с друзьями.
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