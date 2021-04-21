Spirit Lucky's Big Adventure выйдет 25 июня

Поклонники мультипликационного сериала «Спирит» студии DreamWorks Animation совсем скоро смогут отправиться в путешествие за сокровищами с его героями. Spirit Lucky's Big Adventure выходит 25 июня на Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC.

Компания Bandai Namco выпустила новый трейлер игры, в котором показала, чего ожидать от новых приключений Лаки и Спирита. Неразлучным друзьям предстоит проследовать по маршруту, обозначенному на найденной карте, при этом защищая своих товарищей и пытаясь справиться с кознями врагов.