Ubisoft рассказала о расширении вселенной Assassin's Creed

Компания Ubisoft обозначила планы по развитию франшизы Assassin's Creed. Разработчики намерены расширить игровую вселенную с помощью комиксов, аудиокниг и сериалов. Об этом в интервью Eurogamer рассказали Этьен Буве и Азазия Аймар, менеджеры издательского отдела Ubisoft.

За пределами игр Ubisoft будет работать с франшизой Assassin's Creed в трех направлениях:

«Классика»: адаптация уже вышедших игр;

«Хроники»: новые приключения уже знакомых персонажей из игр;

«Оригиналы»: истории с новыми персонажами вселенной.

Будущие комиксы и сериалы по вселенной Assassin's Creed: