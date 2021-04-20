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Ubisoft рассказала о расширении вселенной Assassin's Creed

CyberSport.ruиещё 4
19 часов назад
Компания Ubisoft обозначила планы по развитию франшизы Assassin's Creed. Разработчики намерены расширить игровую вселенную с помощью комиксов, аудиокниг и сериалов. Об этом в интервью Eurogamer рассказали Этьен Буве и Азазия Аймар, менеджеры издательского отдела Ubisoft.
Ubisoft рассказала о расширении вселенной Assassin's Creed
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru
За пределами игр Ubisoft будет работать с франшизой Assassin's Creed в трех направлениях:
«Классика»: адаптация уже вышедших игр;
«Хроники»: новые приключения уже знакомых персонажей из игр;
«Оригиналы»: истории с новыми персонажами вселенной.
Будущие комиксы и сериалы по вселенной Assassin's Creed:
Assassin's Creed Fragments — три истории, которые относят к формату подростковой литературы. Действия разворачиваются в Японии XIX века, Шотландии XIII века и Франции XVII века.
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