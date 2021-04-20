Apex Legends Mobile будет самостоятельной игрой

Respawn Entertainment поделилась подробностями мобильной игры в жанре «Королевская битва» под названием Apex Legends Mobile. Стало известно, что это будет не порт с ПК и консолей, а отдельная версия со своим клиентом (по аналогии с PUBG Mobile). Именно поэтому игра обойдется без поддержки кроссплатформенного мультиплеера и кросс-прогрессии.

Фото: MMO13 MMO13

Apex Legends Mobile станет распространяться бесплатно, а во внутриигровом магазине вы не увидите предметов, дающих преимущества. В игре появятся свои боевые пропуска, коллекционные предметы внешнего вида и разблокируемые награды, которых нет в версиях «старшей» версии.