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Apex Legends Mobile будет самостоятельной игрой. Весной начнутся первые региональные тесты

MMO13иещё 1
20 часов назад
Respawn Entertainment поделилась подробностями мобильной игры в жанре «Королевская битва» под названием Apex Legends Mobile. Стало известно, что это будет не порт с ПК и консолей, а отдельная версия со своим клиентом (по аналогии с PUBG Mobile). Именно поэтому игра обойдется без поддержки кроссплатформенного мультиплеера и кросс-прогрессии.
Apex Legends Mobile будет самостоятельной игрой
Фото: MMO13MMO13
Apex Legends Mobile станет распространяться бесплатно, а во внутриигровом магазине вы не увидите предметов, дающих преимущества. В игре появятся свои боевые пропуска, коллекционные предметы внешнего вида и разблокируемые награды, которых нет в версиях «старшей» версии.
Первые региональные тесты Apex Legends Mobile на Android начнутся уже этой весной. Изначально сыграть смогут только жители Индии и Филиппин, но в будущем планируется расширить список доступных регионов и добавить поддержку iOS. Полноценный релиз ожидается до конца 2021 года.
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