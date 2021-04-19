Sony передумала закрывать PS Store для PS3 и PS Vita

Sony внезапно передумала закрывать PS Store для PS3 и PS Vita, о чём сообщалось ранее. По словам президента Sony Interactive Entertainment Джима Райана, это решение было «неверным»: Недавно мы уведомили игроков, что планируем отключить доступ к PlayStation Store на устройствах PS3 и PS Vita этим летом. Однако после дальнейших раздумий мы пришли к выводу, что приняли неверное решение. Джим Райан Изначальное решение было обусловлено рядом факторов, включая трудности по обеспечению. Фирма предполагала, что игроки не будут настолько заинтересованы в дальнейшей поддержке магазинов — но ошиблась. Мы обратили внимание, что многие из вас хотели бы продолжать покупать классические игры для PS3 и PS Vita в ближайшем будущем, поэтому я рад, что мы смогли найти решение, которое позволит нам продолжить поддержку функций покупки. Джим Райан Закрытие постигнет только магазин для PSP — его, как и планировалось ранее, отключат 2 июля. Больше на Игромании СМИ: Оливия Колман
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