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Netflix снимает второй сезон аниме-сериала по Dota 2

Газета.Ruиещё 3
19 апреля 2021
Стриминговый сервис Netflix снимает второй сезон аниме по мотивам компьютерной игры Dota 2. Об этом было объявлено в официальном Twitter шоу. Первый сезон сериала, состоящий из восьми эпизодов, вышел на Netflix 25 марта. Производством проекта занималась южнокорейская студия Mir. Сколько эпизодов будет в новом сезоне, пока неизвестно. 19 апреля на Netflix также вышел фильм Free to Play об участниках первого турнира по Dota 2 под названием The International. Ранее сообщалось, что Гэбриэл Луна сыграет в экранизации популярной видеоигры "Одни из нас" (The Last of Us) телеканала HBO. Пилотные эпизоды сериала снимет российский режиссер Кантемир Балагов, автор картин "Дылда" и "Теснота". Продюсером шоу выступит Крэйг Мазин ("Чернобыль").
Netflix снимает второй сезон аниме-сериала по Dota 2
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Игры,Кантемир Балагов,Netflix,
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