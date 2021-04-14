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Конец Верданска в Call of Duty: Warzone ожидается вечером 21 апреля

Игромания.ру
6 часов назад
Activision начала тизерить «конец» Call of Duty: Warzone — благодаря утечкам мы уже знаем, что в конце текущего сезона на Верданск должны упасть ядерные ракеты из-за распространения ходячих мертвецов.
Конец Верданска в Call of Duty: Warzone ожидается 21 апреля
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Похоже, событие начнётся 21 апреля в 22:00 МСК.
К сожалению, ранние предположения о том, что после взрыва основной картой королевской битвы станут Уральские горы, не подтвердились — как оказалось, локацию создавали для отменённого режима Blackout 2 для Black Ops Cold War.
В Warzone же просто изменят Верданск — он будет в стиле 80-х.
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