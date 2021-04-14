Конец Верданска в Call of Duty: Warzone ожидается 21 апреля

Activision начала тизерить «конец» Call of Duty: Warzone — благодаря утечкам мы уже знаем, что в конце текущего сезона на Верданск должны упасть ядерные ракеты из-за распространения ходячих мертвецов.

Похоже, событие начнётся 21 апреля в 22:00 МСК.

К сожалению, ранние предположения о том, что после взрыва основной картой королевской битвы станут Уральские горы, не подтвердились — как оказалось, локацию создавали для отменённого режима Blackout 2 для Black Ops Cold War.