Свежий патч для Cyberpunk 2077 стал доступен

Разработчики из студии CD Projekt RED выпустили свежий патч для Cyberpunk 2077.

Согласно описанию обновления, авторы повысили стабильность игры, снизив вероятность вылетов, и исправили самые распространённые ошибки, которые мешали выполнять задания.Также изменения коснулись графики, интерфейса и геймплея. Например, разработчики исправили ошибку, из-за которой полицейские появлялись за спиной игрока, нарушившего закон на крыше здания.Ранее глава CD Projekt RED Адам Кичиньский заявил, что студия намерена починить Cyberpunk 2077, чтобы продавать игру годами. Список изменений патча 1.21Задания и открытый мир Исправлена ошибка в заказе «Тепло, ещё теплее», из-за которой не получалось снизить температуру тела 8ug8ear. Исправлена ошибка в задании «Приступ киберпсихоза: Здоровье по скидке», из-за которой некоторые игроки не могли получить чип «Высылай спецназ». Теперь читать сообщение на чипе не обязательно. Исправлена ошибка в задании «Старые друзья», из-за которой Такэмура не мог выйти из доков Джапан-тауна, если игрок отказывался ехать с ним к Вакако и слишком рано покидал квартал. Исправлена ошибка в задании «Приступ киберпсихоза: Кровавый ритуал», из-за которой зацепки, просканированные до разговора с раненым персонажем, не засчитывались. Исправлена ошибка, из-за которой игроки не получали задание «Антивандальная защита», когда подходили к Брендану после выполнения предыдущего задания, связанного с ним. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки не могли выполнить задание «Аудиенция», потому что экран становился чёрным при подключении к точке доступа. Исправлена ошибка, из-за которой задание «Преступление: Сточные воды» не считалось выполненным, если игрок открывал контейнер, не просканировав кровавый след. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки не могли выполнить задание «Священное и мирское», потому что один из мальстрёмовцев появлялся в недосягаемом месте. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки не могли остановить одно из разбойных нападений в Джапан-тауне. Рассмотрена ошибка в заказе «Клятва Гиппократа», которая могла привести к вылету игры, если игрок разбивал окно, а затем выпрыгивал через него. Исправлено несколько ошибок в задании «Организованная преступность: Политика конфиденциальности», из-за которых враги проходили сквозь предметы и висели в воздухе. Исправлена ошибка в задании «Организованная преступность: Политика конфиденциальности», из-за которой некоторые игроки не могли выполнить его, потому что враги не выходили из ангара. Видеозвонки от Митча больше не зависают на повторе, если до этого вызов прерывался. Исправлены ошибки, которые влияли на внешность Джонни в некоторых заданиях. Исправлена ошибка в задании «Номер один», из-за которой машина Денниса не появлялась. Теперь можно сесть в машину Денниса через правую дверь, выполняя заказ «Номер один». Исправлена ошибка в задании «Номер один», из-за которой в хижине выбивало стёкла, когда игрок открывал контейнер. Теперь задание «Номер один» будет считаться проваленным, если игрок не отнесёт Харуёси в безопасное место, после того как откроет контейнер. Исправлена ошибка в задании «Старые друзья», из-за которой оружие и расходуемые предметы иногда становились недоступны, после того как игрок выходил из фургона Такэмуры. Игрок больше не может позвонить Такэмуре во время встречи с Одой, выполняя задание «Старые друзья». Исправлена ошибка в задании «Квартира 303», из-за которой, до того как отправиться в убежище Такэмуры, игрок мог встретить Оду на мосту между Уотсоном и Уэстбруком. Исправлена ошибка в задании «Старые друзья», из-за которой машина Оды могла врезаться в припаркованную машину игрока. Исправлена ошибка, из-за которой проваленное задание «Гарантия наслаждения» могло зависнуть на цели «Подождать звонка от паникующего мужчины». Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки не могли выполнить задание «Добро вознаграждается», потому что дверь в клинику Кассиуса Райдера не открывалась. Сол больше не будет следовать за игроком повсюду, если освободить его из плена, а затем покинуть место выполнения задания «Оседлавшие бурю». Исправлена ошибка в заданиях «Красный пророк» и «Оседлавшие бурю», из-за которой в городе могла начаться песчаная буря, если игрок перемещался туда с помощью терминала. Теперь задание «Оседлавшие бурю» будет считаться проваленным, если покинуть лагерь «Духов», не освободив Сола. Заказ: Выходное пособие теперь должен срабатывать правильно после приближения к области квеста.

Игровой процесс

Исправлена ошибка, из-за которой полицейские появлялись за спиной игрока, нарушившего закон на крыше здания. Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было вылезти из воды по лестнице.

Графика

Исправлены ошибки, приводившие к некорректному отображению одежды персонажей.

Интерфейс

Над врагами, которые находятся под действием скрипта «Отвлечение врагов», снова отображается значок. Упрощён интерфейс сканера. Исправлена ошибка, из-за которой текст мог исчезнуть, если игрок менял язык интерфейса с английского на японский или традиционный китайский.Стабильность и производительность Усовершенствован алгоритм использования памяти, то есть снижена вероятность вылетов игры.