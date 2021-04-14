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В Temtem добавили новый остров и первого мифического темтема

Игромания.ру
3 часа назад
Разработчики из студии Crema выпустили крупное обновление для MMO Temtem.
В Temtem добавили новый остров
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Одними из ключевых нововведений стали остров Cipanku и первый мифический темтем. Встретиться с мифическим темтемом игроки смогут в новых кооперативных еженедельных подземельях под названием Lair (Логово), которые генерируются случайным образом.
В конце подземелья игроки смогут сразиться с мифическим темтемом один на один. В случае победы они получат награды и возможность вынести нового темтема из подземелья в виде яйца. Мифических темтемом можно получить только в подземельях, поэтому их нельзя обменивать или разводить.
Другие особенности обновления: новый тип темтемов — цифровые; возможность разблокировать телепорт для быстрого перемещения после выполнения побочного квеста в городе Neoedo; возможность переименовывать темтемов на острове Cipanku; возможность взаимодействовать с NPC и сражаться с дикими темтемами во время поиска соревновательного матча; обновлённые игровой опыт для новых игроков, включая изменения баланса и скорости прокачки; и многое другое.
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