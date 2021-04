Call of the Sea выйдет на PlayStation в мае

В конце прошлого года приключенческая головоломка Call of the Sea вышла на PC и Xbox, а теперь она готова покорить платформы Sony. Разработчики объявили, что игра появится на PlayStation уже в мае.

Действие Call of the Sea происходит в 1930-е годы. Главная героиня, Нора, отправляется на острова Полинезии, пытаясь отыскать пропавшую экспедицию своего мужа. Но попав на прекрасный и таинственный остров, она вынуждена прежде всего узнать, кем она сама является.

Главную героиню озвучивает Сисси Джонс, известная по роли Делайлы в Firewatch, а также по озвучке персонажей The Walking Dead The Game и The Walking Dead: Michonne. Авторы обещают глубокий сюжет, полный напряжения и неожиданностей.