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В мае приключенческая головоломка Call of the Sea выйдет и на PlayStation

Игромания.ру
7 часов назад
В конце прошлого года приключенческая головоломка Call of the Sea вышла на PC и Xbox, а теперь она готова покорить платформы Sony. Разработчики объявили, что игра появится на PlayStation уже в мае.
Call of the Sea выйдет на PlayStation в мае
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Действие Call of the Sea происходит в 1930-е годы. Главная героиня, Нора, отправляется на острова Полинезии, пытаясь отыскать пропавшую экспедицию своего мужа. Но попав на прекрасный и таинственный остров, она вынуждена прежде всего узнать, кем она сама является.
Главную героиню озвучивает Сисси Джонс, известная по роли Делайлы в Firewatch, а также по озвучке персонажей The Walking Dead The Game и The Walking Dead: Michonne. Авторы обещают глубокий сюжет, полный напряжения и неожиданностей.
Игрокам предстоит изучать следы, оставленные предыдущей экспедицией, и выяснять, что произошло, решая головоломки. Одновременно можно любоваться великолепными видами и изучать руины древней цивилизации.
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