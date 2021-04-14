Трейлер Ninja Gaiden: Master Collection посвятили играбельным персонажам

Koei Tecmo и Team Ninja представили новый трейлер сборника Ninja Gaiden: Master Collection, посвящённый играбельным бойцам.В ролике можно увидеть, как сражаются Аянэ, Момидзи, Рэйчел, Касуми и Рю Хаябуса.

В состав коллекции входят ремастеры Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 и Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, а также большая часть дополнительного контента, включая игровые режимы и костюмы.

Напомним, Ninja Gaiden: Master Collection выйдет 10 июня на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. На PS5 и Xbox Series сборник можно будет запустить по обратной совместимости. При этом на PC не будет поддержки клавиатуры и мыши.