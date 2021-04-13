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В сеть утекла информация о новом оружии онлайн-игры Call of Duty: Warzone

ИА Regnum
21 час назад
Поклонники Call of Duty: Warzone обнаружили в файлах многопользовательской игры упоминания о трёх новых видах оружия. Об этом 13 апреля сообщил портал Screen Rant.
Датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) нашли файлы с названиями «ar_t9fastburst», «sm_t9spray» и «t9_ballisticknife». Геймеры предположили, что первый относится к новой скорострельной штурмовой винтовке, а второй — к пистолету-пулемёту. Что касается третьего файла, то согласно предположениям, он имеет отношение к боевому ножу из игры Call of Duty: Black Ops.
Ранее студия Raven Software сообщила, что за день заблокировала ещё 30 тыс. аккаунтов игроков Call of Duty: Warzone за читерство (игровое мошенничество). При этом разработчики снова дали понять, что это не последняя волна блокировок.
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