В сеть утекла информация о новом оружии онлайн-игры Call of Duty: Warzone

Датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) нашли файлы с названиями «ar_t9fastburst», «sm_t9spray» и «t9_ballisticknife». Геймеры предположили, что первый относится к новой скорострельной штурмовой винтовке, а второй — к пистолету-пулемёту. Что касается третьего файла, то согласно предположениям, он имеет отношение к боевому ножу из игры Call of Duty: Black Ops.