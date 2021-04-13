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В World of Tanks появятся современные танки. Но лишь на одной платформе

Чемпионат.comиещё 1
7 часов назад
Для World of Tanks на консолях выйдет патч Modern Armor. Он добавит в игру современные танки. Например, M1A2 Abrams и советскую боевую машину Т-72БМ.
В World of Tanks появятся современные танки
Фото: Public domainPublic domain
Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks Console.
Обновление выйдет 27 апреля и будет доступно для кроссплатформенных боёв на PlayStation 4 и 5, а также на Xbox One, Xbox Series S и X.
«Мы рады представить современные танки в рамках глобального феномена World of Tanks. Наши игроки наконец-то смогут испытать в бою одни из самых популярных танков современности. Со своей стороны мы сделали всё возможное, чтобы порадовать их захватывающими сражениями», — рассказал креативный директор World of Tanks Console Ти-Джей Вагнер.
10 марта в игре стартовал новый сезон, в рамках которого можно добыть польский тяжёлый танк 50TP prototype и особого командира — медведя Войтека. Игроки, у которых есть базовый сезонный пропуск, могут заработать и иные польские танки и командиров. При полном прохождении нового сезона геймеры получат золото на новый сезонный пропуск.
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