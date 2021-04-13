В World of Tanks появятся современные танки

Для World of Tanks на консолях выйдет патч Modern Armor. Он добавит в игру современные танки. Например, M1A2 Abrams и советскую боевую машину Т-72БМ.

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Обновление выйдет 27 апреля и будет доступно для кроссплатформенных боёв на PlayStation 4 и 5, а также на Xbox One, Xbox Series S и X.

«Мы рады представить современные танки в рамках глобального феномена World of Tanks. Наши игроки наконец-то смогут испытать в бою одни из самых популярных танков современности. Со своей стороны мы сделали всё возможное, чтобы порадовать их захватывающими сражениями», — рассказал креативный директор World of Tanks Console Ти-Джей Вагнер.