В VK Play началась распродажа игр Ubisoft

В цифровом магазине VK Play запустили распродажу игр Ubisoft. Со скидкой можно приобрести Far Cry 5, Need for Speed, FIFA 21 и другие тайтлы. Распродажа продлится до 18 апреля.
Фото: CyberSportCyberSport
Некоторые из предложений распродажи в VK Play: Far Cry 5 — 499 вместо 2 499; FIFA 21 — 1 574 вместо 3 499; Need for Speed — 599 вместо 1 199; Star Wars Squadrons — 1 249 вместо 2 499; MADDEN NFL 21 — 1 399 вместо 3 499.
С полным списком предложений можно ознакомиться на странице магазина. На все товары действует система кешбэка.
Ранее в Microsoft
Store обновились предложения еженедельной распродажи. До 13 апреля на площадке будут действовать скидки на Watch Dogs 2, Assassin's Creed Unity и Breathedge.