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В VK Play началась распродажа игр Ubisoft

CyberSport.ru
40 минут назад
В цифровом магазине VK Play запустили распродажу игр Ubisoft. Со скидкой можно приобрести Far Cry 5, Need for Speed, FIFA 21 и другие тайтлы. Распродажа продлится до 18 апреля.
В VK Play началась распродажа игр Ubisoft
Фото: CyberSportCyberSport
Некоторые из предложений распродажи в VK Play: Far Cry 5 —  499 вместо  2 499; FIFA 21 —  1 574 вместо  3 499; Need for Speed — 599 вместо  1 199; Star Wars Squadrons —  1 249 вместо 2 499; MADDEN NFL 21 —  1 399 вместо 3 499.
С полным списком предложений можно ознакомиться на странице магазина. На все товары действует система кешбэка.
Ранее в Microsoft Store обновились предложения еженедельной распродажи. До 13 апреля на площадке будут действовать скидки на Watch Dogs 2, Assassin's Creed Unity и Breathedge.
Игры,Microsoft,
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