«Созвездия» теперь доступны в Black Desert Mobile

Pearl Abyss объявила о появлении в Black Desert Mobile свежего типа контента под названием «Созвездия».
«Созвездия» — это новый контент для нескольких игроков, который позволяет искателям приключений сражаться на совершенно новых полях сражений. Но перед тем, как получить к ним доступ, авантюристы должны завершить цепочку заданий «Погасшие звезды». После этого в меню станет доступен специальный раздел, требующий Знак путешественника для входа. Их можно заработать во время выполнения ежедневных заданий.
На полях боя «Созвездий» могут выступать до 6-ти пользователей из одного клана. Необходимо победить монстров и боссов, а наградой послужат знания, повышающие hp, очки атаки и защиты, а также специальные предметы и серебро.