«Созвездия» теперь доступны в Black Desert Mobile

«Созвездия» — это новый контент для нескольких игроков, который позволяет искателям приключений сражаться на совершенно новых полях сражений. Но перед тем, как получить к ним доступ, авантюристы должны завершить цепочку заданий «Погасшие звезды». После этого в меню станет доступен специальный раздел, требующий Знак путешественника для входа. Их можно заработать во время выполнения ежедневных заданий.