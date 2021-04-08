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На Nintendo Switch вышла игра PAC-MAN 99 в жанре «Королевская битва»

MMO13
1 час назад
Nintendo продолжает выпускать на своей платформе «Королевские битвы» по франшизам, которые на первый взгляд совершенно не подходят под данный жанр. Мы уже увидели «баттл-рояли» по мотивам Тетриса и Марио, а теперь на Nintendo Switch вышла игра PAC-MAN 99.
На Nintendo Switch вышла игра в жанре «Королевская битва»
Фото: MMO13MMO13
Как и в других представителях жанра, в PAC-MAN 99 вы соревнуетесь с другими игроками до последнего выжившего. Для достижения своей цели вы сможете подбирать различные бонусы и мешать другим участникам.
Игра PAC-MAN 99 доступна бесплатно, но только при наличии подписки Nintendo Online. При желании можно также приобрести косметические DLC.
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