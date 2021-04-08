На Nintendo Switch вышла игра в жанре «Королевская битва»

Nintendo продолжает выпускать на своей платформе «Королевские битвы» по франшизам, которые на первый взгляд совершенно не подходят под данный жанр. Мы уже увидели «баттл-рояли» по мотивам Тетриса и Марио, а теперь на Nintendo Switch вышла игра PAC-MAN 99.

Фото: MMO13 MMO13

Как и в других представителях жанра, в PAC-MAN 99 вы соревнуетесь с другими игроками до последнего выжившего. Для достижения своей цели вы сможете подбирать различные бонусы и мешать другим участникам.