В Halo: The Master Chief Collection стартовал шестой сезон

Новый сезон называется Raven, а его главными нововведениями стали: 100 уровней наград в сезонном пропуске (включая броню, скины, украшения на спину и другое); карта Waterfall из Halo Online для пользовательских матчей Halo 3; режим Escalation Slayer для Halo 2: Anniversary, Halo: Reach и Halo 4; сезонные испытания с уникальными наградами; возможность сменить команду во время матча в пользовательских играх всех тайтлов сборника; функция Exchange, которая позволит обменять очки сезона на уникальные косметические предметы из предыдущих сезонов или временных испытаний.