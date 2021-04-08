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В Halo: The Master Chief Collection стартовал шестой сезон

Игромания.ру
1 час назад
Разработчики из студии 343 Industries объявили о начале шестого сезона в Halo: The Master Chief Collection.
В Halo: The Master Chief Collection стартовал шестой сезон
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Новый сезон называется Raven, а его главными нововведениями стали: 100 уровней наград в сезонном пропуске (включая броню, скины, украшения на спину и другое); карта Waterfall из Halo Online для пользовательских матчей Halo 3; режим Escalation Slayer для Halo 2: Anniversary, Halo: Reach и Halo 4; сезонные испытания с уникальными наградами; возможность сменить команду во время матча в пользовательских играх всех тайтлов сборника; функция Exchange, которая позволит обменять очки сезона на уникальные косметические предметы из предыдущих сезонов или временных испытаний.
Также игроков ждут другие нововведения, включая поддержку мыши и клавиатуры на Xbox, возможность изменить поле зрения и позицию прицела на Xbox, расширенные настройки аудио и многое другое. Полный список улучшений и исправлений можно найти по ссылке.
Обновление весит 23,99 ГБ в Steam, 50,58 ГБ в Microsoft Store и Xbox Game Pass для PC и 55,16 ГБ на консолях Xbox.
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