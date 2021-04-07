«Бука» выпустила в Steam демоверсию Tetragon

В 2019 году бразильская студия Cafundo Estudio Criativo выпустила мобильную головоломку Tetragon, вдохновлённую The Room, The Witness и The Talos Principle. Она вышла без особого шума на iOS и Android и была хорошо принята ценителями изобретательных головоломок.

Теперь же компания «Бука» объявила, что выступит издателем РС-версии Tetragon. Игра появится в этом году в Steam, и в магазине уже доступна её демоверсия: её прохождение займёт около 15 минут.

В Tetragon наш главный герой — лесоруб, чей сын пропал в зачарованном мире, состоящем из плоскостей, вращающихся вокруг магического кристалла Тетрагена. Он отправляется на поиски, и, чтобы пробраться к месту заточения сына, ему надо преодолеть четыре десятка сложных уровней.