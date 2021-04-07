В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

«Бука» выпустила в Steam демоверсию Tetragon

Игромания.ру
8 часов назад
В 2019 году бразильская студия Cafundo Estudio Criativo выпустила мобильную головоломку Tetragon, вдохновлённую The Room, The Witness и The Talos Principle. Она вышла без особого шума на iOS и Android и была хорошо принята ценителями изобретательных головоломок.
«Бука» выпустила в Steam демоверсию Tetragon
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Теперь же компания «Бука» объявила, что выступит издателем РС-версии Tetragon. Игра появится в этом году в Steam, и в магазине уже доступна её демоверсия: её прохождение займёт около 15 минут.
В Tetragon наш главный герой — лесоруб, чей сын пропал в зачарованном мире, состоящем из плоскостей, вращающихся вокруг магического кристалла Тетрагена. Он отправляется на поиски, и, чтобы пробраться к месту заточения сына, ему надо преодолеть четыре десятка сложных уровней.
Чтобы найти дорогу, игрокам придётся менять мир: переворачивать уровни, менять положение платформ и башен, создавать лестницы и открывать проходы. Игроков ждут сотни головоломок и множество различных игровых механик.
Игры,Головоломки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители