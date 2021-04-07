Министерство сиквелов анонсировало Beholder 3

Российский издатель Alawar анонсировал Beholder 3.
За разработку отвечает молодая команда из Берлина — Paintbucket Games. Студия известна лишь по одному проекту — Through the Darkest of Times. Его, правда, номинировали на The Game Awards 2020 в номинации «Лучшая социально значимая игра».
Релиз третьей части запланирован на следующий год, однако издатель пока не торопится делиться подробностями, включая даже список платформ.
Серия игр рассказывает о вымышленном тоталитарном государстве, где главный герой следит за населением (в первой части — за жителями дома). Две предыдущие части сделала британская студия Warm Lamp Games.