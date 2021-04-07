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Министерство сиквелов анонсировало Beholder 3

Игромания.ру
1 час назад
Российский издатель Alawar анонсировал Beholder 3.
Министерство сиквелов анонсировало Beholder 3
Фото: Игромания.руИгромания.ру
За разработку отвечает молодая команда из Берлина — Paintbucket Games. Студия известна лишь по одному проекту — Through the Darkest of Times. Его, правда, номинировали на The Game Awards 2020 в номинации «Лучшая социально значимая игра».
Релиз третьей части запланирован на следующий год, однако издатель пока не торопится делиться подробностями, включая даже список платформ.
Серия игр рассказывает о вымышленном тоталитарном государстве, где главный герой следит за населением (в первой части — за жителями дома). Две предыдущие части сделала британская студия Warm Lamp Games.
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