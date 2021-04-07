Deadly Premonition 2 выйдет в Steam до конца года

Шведский холдинг Thunderful Group, куда входит студия Rising Star Games, в свежем отчёте заявил о выпуске Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise на PC через Steam — релиз ожидается до конца года.

Одновременно приквел и сиквел вышел в июле прошлого года только на Nintendo Switch. Поклонники встретили проект со смешанными отзывами — кто-то остался доволен, однако другие ожидали от новинки чего-то иного. Вместе с этим у игры масса технических проблем. На PC множество трудностей можно обойти благодаря большим мощностями железа, хотя часть проблем наверняка останется из-за особенностей проекта.