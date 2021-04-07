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До конца года Deadly Premonition 2 выйдет в Steam

Игромания.ру
6 часов назад
Шведский холдинг Thunderful Group, куда входит студия Rising Star Games, в свежем отчёте заявил о выпуске Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise на PC через Steam — релиз ожидается до конца года.
Deadly Premonition 2 выйдет в Steam до конца года
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Одновременно приквел и сиквел вышел в июле прошлого года только на Nintendo Switch. Поклонники встретили проект со смешанными отзывами — кто-то остался доволен, однако другие ожидали от новинки чего-то иного. Вместе с этим у игры масса технических проблем. На PC множество трудностей можно обойти благодаря большим мощностями железа, хотя часть проблем наверняка останется из-за особенностей проекта.
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