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В Outriders нашли отсылку к серии Dragon Age

Игромания.ру
7 часов назад
Лиана Рупперт из Game Informer обратила внимание на отсылку к серии Dragon Age в новом кооперативном шутере Outriders.В локации Deadrock Pass во время прохождения квеста A Free Market игроки встречают персонажа по имени Аластар Каллен.
В Outriders нашли отсылку к серии Dragon Age
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Это имя, хотя и немного отличается написанием, отсылает к двум персонажам вселенной Dragon Age — серому стражу Алистеру и храмовнику Каллену.
Кроме того, при первой встрече с Аластаром Калленом в Outriders персонаж рассказывает, что их заставляют употреблять некое вещество, которое делает их послушными и помогает не обращать внимания на голод.
Рупперт отмечает, что это похоже на то, как религиозная организация Церковь из вселенной Dragon Age использует лириум, чтобы контролировать членов Ордена Храмовников.
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