В Outriders нашли отсылку к серии Dragon Age

Лиана Рупперт из Game Informer обратила внимание на отсылку к серии Dragon Age в новом кооперативном шутере Outriders.В локации Deadrock Pass во время прохождения квеста A Free Market игроки встречают персонажа по имени Аластар Каллен.

Это имя, хотя и немного отличается написанием, отсылает к двум персонажам вселенной Dragon Age — серому стражу Алистеру и храмовнику Каллену.

Кроме того, при первой встрече с Аластаром Калленом в Outriders персонаж рассказывает, что их заставляют употреблять некое вещество, которое делает их послушными и помогает не обращать внимания на голод.