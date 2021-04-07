Для Arma 3 анонсировали дополнение

Bohemia Interactive и разработчики из Savage Game Design анонсировали дополнение S.O.G. Prairie Fire для Arma 3, которое посвящено Вьетнамской войне.

S.O.G. Prairie Fire — это одно из так называемых Creator DLC. Их разработкой занимаются сторонние студии, а Bohemia Interactive выступает издателем.

Главные нововведения: кампания с сетевым кооперативом (до 14 игроков); местность площадью 300 квадратных километров; 4 фракции; 50+ видов оружия; 50+ видов транспорта и статичного оружия (включая вариации); 9 мультиплеерных сценариев; и 5 одиночных сценариев.