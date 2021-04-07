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«Архивы» в Overwatch вернулись без новых сюжетных миссий

MMO13
9 часов назад
В многопользовательском шутере от первого лица Overwatch вернулось ежегодное событие «Архивы», в котором игроки могут проходить сюжетные кооперативные миссии. Оно продлится до 27 апреля, и в течение этого периода обычные контейнеры будут заменены на ивентовые, содержащие специальные косметические предметы.
«Архивы» в Overwatch вернулись без новых сюжетных миссий
Фото: MMO13MMO13
Помимо скинов с прошлых «архивов», во время события будут доступны и новые. Игроки смогут получить легендарные облики для Трейсер, Роковой Вдовы, Бригитты, Гендзи и Солдата-76. Выполняя еженедельные испытания, также есть возможность обзавестись эпическими обликами для Лусио, Ангела и Дзеньятты.
К сожалению, в этот раз событие обойдется без новых сюжетных кооперативных миссий. Вместо этого игрокам будет предложено принять участие в предыдущих «архивах», таких как «Мятеж», «Возмездие» и «Предчувствие бури».
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