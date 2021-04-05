Первый этап теста ремейка Diablo II может пройти в апреле

Корейские СМИ сообщают о скором начале тестирования ремейка Diablo II — оно продлится с 9 по 13 апреля. Дату выхода обнаружили у корейского регулятора.
Всего к бете допустят лишь 19 999 человек — пока неизвестно, речь идёт только о корейцах или такова квота на весь мир. Среди сведений отмечается, что на тест не допускаются несовершеннолетние.
Blizzard пока не успела официально объявить сроки тестирования, но предупредила, что оно пройдёт в два этапа — сначала одиночный, а затем мультиплеерный. Записаться на бету можно на сайте проекта.
Diablo II: Resurrected планируется к выпуску на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и PC до конца года. Особенностью проекта стал принцип работы — поверх старой игры «натянули» современную графику.