Первый этап теста ремейка Diablo II может пройти в апреле

Корейские СМИ сообщают о скором начале тестирования ремейка Diablo II — оно продлится с 9 по 13 апреля. Дату выхода обнаружили у корейского регулятора.

Всего к бете допустят лишь 19 999 человек — пока неизвестно, речь идёт только о корейцах или такова квота на весь мир. Среди сведений отмечается, что на тест не допускаются несовершеннолетние.

Blizzard пока не успела официально объявить сроки тестирования, но предупредила, что оно пройдёт в два этапа — сначала одиночный, а затем мультиплеерный. Записаться на бету можно на сайте проекта.