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Первый этап теста ремейка Diablo II может пройти с 8 по 13 апреля

Игромания.ру
16 часов назад
Корейские СМИ сообщают о скором начале тестирования ремейка Diablo II — оно продлится с 9 по 13 апреля. Дату выхода обнаружили у корейского регулятора.
Первый этап теста ремейка Diablo II может пройти в апреле
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Всего к бете допустят лишь 19 999 человек — пока неизвестно, речь идёт только о корейцах или такова квота на весь мир. Среди сведений отмечается, что на тест не допускаются несовершеннолетние.
Blizzard пока не успела официально объявить сроки тестирования, но предупредила, что оно пройдёт в два этапа — сначала одиночный, а затем мультиплеерный. Записаться на бету можно на сайте проекта.
Diablo II: Resurrected планируется к выпуску на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и PC до конца года. Особенностью проекта стал принцип работы — поверх старой игры «натянули» современную графику.
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