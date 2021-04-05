Remedy работает над эксклюзивом для PlayStation

Сейчас Remedy работает над пятью играми — по свежим слухам, одна из них может быть эксклюзивом для PlayStation.СМИ обратили внимание, что глобальный продюсер по работе с партнёрами PlayStation Клэр Бромли активно делилась вакансиями в Remedy на LinkedIn и постами ведущих разработчиков финской студии вроде операционного директора Кристофера Шмитца и главы по коммуникациям Томаса Пухи.
Вдобавок ведущий подкаста XboxEra под ником Shpeshal Ed, ссылаясь на свои источники, отмечает, что Remedy действительно работает над игрой для Sony — это будет полный эксклюзив платформы, в отличие от Deathloop, GhostWire: Tokyo и других временных эксклюзивов.
Сейчас в финской студии четыре команды и пять проектов: команда Control занимается портированием Control на новые платформы и начинает работу над следующим блокбастером (эксклюзив Sony?); команда для Epic Games трудится над двумя играми в единой вселенной: одна блокбастер (Alan Wake 2?), другая поменьше; команда CrossFire работает над сюжетной кампанией CrossfireX; команда Vanguard делает кооперативный шутер по новой IP.