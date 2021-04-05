Remedy работает над эксклюзивом для PlayStation

Сейчас Remedy работает над пятью играми — по свежим слухам, одна из них может быть эксклюзивом для PlayStation.СМИ обратили внимание, что глобальный продюсер по работе с партнёрами PlayStation Клэр Бромли активно делилась вакансиями в Remedy на LinkedIn и постами ведущих разработчиков финской студии вроде операционного директора Кристофера Шмитца и главы по коммуникациям Томаса Пухи.

Вдобавок ведущий подкаста XboxEra под ником Shpeshal Ed, ссылаясь на свои источники, отмечает, что Remedy действительно работает над игрой для Sony — это будет полный эксклюзив платформы, в отличие от Deathloop, GhostWire: Tokyo и других временных эксклюзивов.