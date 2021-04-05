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Borderlands 3 и «Мстители» стали хедлайнерами PS Now в апреле

Игромания.руиещё 2
16 часов назад
Sony объявила новинки сервиса PS Now на апрель — всего их три, две из которых пропадут уже через несколько месяцев. Тем не менее оба «лимитированных» предложения довольно крупные.
Borderlands 3 и «Мстители» стали хедлайнерами PS Now
Фото: Игромания.руИгромания.ру
«Мстители» — до 5 июля Borderlands 3 — до 29 сентября The Long Dark. PS Now официально недоступен в России, но услугами сервиса можно пользоваться через другие страны. Официально он запущен примерно в 18 странах, включая Германию, Финляндию, Швецию и Британию.
Вдобавок подписчики PS Plus, напомним, завтра смогут забрать три другие игры: Oddworld: Soulstorm для PS5, Days Gone и Zombie Army 4: Dead War.
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