В 2022 году выйдет Assassin's Creed о Крестовых походах

В файлах Assassin's Creed Valhalla обнаружили упоминание третьего дополнения — вслед за «Гневом друидов» (29 апреля) и «Осадой Парижа» идёт «Метеор». Доподлинно не известно, что представляет из себя «Метеор» — его могли даже отменить, а упоминание попросту осталось в файлах. Однако испанский блогер Rafiti утверждает, что это самостоятельное дополнение наподобие Far Cry: New Dawn, которое базируется на Assassin's Creed Valhalla.

Вдобавок ходят слухи, что «Метеор» расскажет о периоде Крестовых походов (с 1085 года) и тамплиерах. Если это правда, то действие развернётся совсем близко к событиям оригинальной Assassin's Creed (1191 год). Если слухи о релизе в 2022 году правда, то первая полноценная часть серии для консолей нового поколения появится не раньше 2023 года — спустя три года после выхода PS5 и Xbox Series.