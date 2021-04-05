Продажи Monster Hunter Rise превысили 5 млн копий

Capcom объявила, что общий тираж Monster Hunter Rise во всём мире превысили 5 миллионов копий, отмечая, что достижению таких показателей способствовали в том числе положительные отзывы в сети, так и свежие геймплейные особенности.

Ранее стало известно, что за первые три дня игра разошлась тиражом в 4 млн копий. В этот показатель входят отгрузки физических копий и цифровые продажи. Monster Hunter: World, к слову, достигла 5 млн копий за те же три дня.

Monster Hunter Rise вышла 26 марта только на Nintendo Switch. Релиз на PC состоится в начале 2022 года.