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Продажи Monster Hunter Rise превысили 5 миллионов копий

Игромания.руиещё 2
5 апреля 2021
Capcom объявила, что общий тираж Monster Hunter Rise во всём мире превысили 5 миллионов копий, отмечая, что достижению таких показателей способствовали в том числе положительные отзывы в сети, так и свежие геймплейные особенности.
Продажи Monster Hunter Rise превысили 5 млн копий
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Ранее стало известно, что за первые три дня игра разошлась тиражом в 4 млн копий. В этот показатель входят отгрузки физических копий и цифровые продажи. Monster Hunter: World, к слову, достигла 5 млн копий за те же три дня.
Monster Hunter Rise вышла 26 марта только на Nintendo Switch. Релиз на PC состоится в начале 2022 года.
Ранее стало известно, что первое крупное обновление для игры выйдет в конце апреля.
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