В королевской битве GRIT началась серия бета-тестов

Новая игровая студия Team GRIT, состоящая из ветеранов игровой индустрии, объявила о старте серии бета-тестов своей грядущей королевской битвы GRIT. Тестирование будет проводиться по расписанию вплоть до того времени, как игра выйдет в ранний доступ. Это должно случиться этой весной.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игрокам предстоит оказаться на Диком Западе и постараться стать последним выжившим из сотни. В распоряжении бойцов будет оружие, соответствующее эпохе, а передвигаться по карте придётся в основном верхом. Сражаться позволят как соло, так и парами и в составе групп.