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В королевской битве GRIT началась серия бета-тестов

Игромания.руиещё 1
19 часов назад
Новая игровая студия Team GRIT, состоящая из ветеранов игровой индустрии, объявила о старте серии бета-тестов своей грядущей королевской битвы GRIT. Тестирование будет проводиться по расписанию вплоть до того времени, как игра выйдет в ранний доступ. Это должно случиться этой весной.
В королевской битве GRIT началась серия бета-тестов
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Игрокам предстоит оказаться на Диком Западе и постараться стать последним выжившим из сотни. В распоряжении бойцов будет оружие, соответствующее эпохе, а передвигаться по карте придётся в основном верхом. Сражаться позволят как соло, так и парами и в составе групп.
Доступ к тестовому серверу можно запросить на странице игры в Steam. Всем участникам обещают выдать некие уникальные награды. А полный релиз предположительно состоится этой осенью. О консольных версиях разработчики пока не думают.
Игры,Чудом выжившие,
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