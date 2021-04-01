Хакер из принципа взломал защиту в Crash Bandicoot 4

Защиту в версии игры Crash Bandicoot 4: It’s About Time для сервиса Battle.net взломали на следующий же день после релиза. Об этом 1 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Фото: nme.com nme.com

Издание отметило, что геймерам, которые купили игру, не понравилось то, что она требует постоянного подключения к сети, несмотря на то, что является однопользовательской и не имеет режима мультиплеера. Если игроки пытались запустить Crash Bandicoot 4: It’s About Time в автономном режиме, то видели ошибку с кодом BLZ51900002.

В результате хакер, известный под ником Empress, выпустил патч, который решает эту проблему. Он дал понять, что взломал эту игру из принципа и отметил, что надеется, что его работа «заставит людей улыбнуться».