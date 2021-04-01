Outriders за час стала хитом в Steam

Не успели мы выпустить новость о релизе Outriders, как кооперативный экшен показал какие-то невероятные результаты в Steam — он уже вошёл в топ-10 по пиковому онлайну за 24 часа.
Фото: Игромания.руИгромания.ру
На момент написания заметки онлайн превышает 92 тысяч человек.
Даже для крупной новинки это мощный результат, что уж говорить о вроде бы скромном релизе Square Enix и People Can Fly, который ещё и сразу же стал частью Xbox Game Pass. Похоже, нетривиальные попытки продвигать боевик вроде выпуска многочасовой демоверсии с возможностью переносить сохранения дали свои плоды — игра привлекла много внимания. Как минимум, на PC.
Поддержка общего онлайна между всеми платформами также наверняка помогла на старте. Для сравнения, пиковый онлайн бесплатной демоверсии Outriders в Steam составил 55 тысяч человек. Также игре наверняка помогло почти полное отсутствие конкурентов — из крупных релизов даже вспомнить особо нечего.
Через месяц, 30 апреля, разве что выйдет Returnal.
Примечательно, что Outriders легко обошла пиковый онлайн «Мстителей» — другого боевика Square Enix, на который издатель делал большую ставку. Тот на релизе собрал 31 тысячу человек, а спустя месяц потерял 90% аудитории. Выпуск обновлений не особо помог ситуации. Издателя и разработчиков Outriders остаётся только поздравить с успешным стартом.