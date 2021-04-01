Outriders за час стала хитом в Steam

Не успели мы выпустить новость о релизе Outriders, как кооперативный экшен показал какие-то невероятные результаты в Steam — он уже вошёл в топ-10 по пиковому онлайну за 24 часа.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На момент написания заметки онлайн превышает 92 тысяч человек.

Даже для крупной новинки это мощный результат, что уж говорить о вроде бы скромном релизе Square Enix и People Can Fly, который ещё и сразу же стал частью Xbox Game Pass. Похоже, нетривиальные попытки продвигать боевик вроде выпуска многочасовой демоверсии с возможностью переносить сохранения дали свои плоды — игра привлекла много внимания. Как минимум, на PC.

Поддержка общего онлайна между всеми платформами также наверняка помогла на старте. Для сравнения, пиковый онлайн бесплатной демоверсии Outriders в Steam составил 55 тысяч человек. Также игре наверняка помогло почти полное отсутствие конкурентов — из крупных релизов даже вспомнить особо нечего.

Через месяц, 30 апреля, разве что выйдет Returnal.