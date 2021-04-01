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В Dota 2 нашли баг с Silencer — он лишает героя части его урона

CyberSport.ru
11 часов назад
Фанат Dota 2 под никнеймом demon311 обратил внимание на ошибку в игре, которая ослабляет Silencer. Из-за бага персонаж наносит в два раза меньше урона от Aghanim's Shard. Видео с ошибкой было опубликовано на reddit.
В Dota 2 нашли баг с Silencer
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru
Aghanim's Shard усиливает способность Glaives of Wisdom у Silencer. В описании персонажа сказано, что артефакт дает бонус, благодаря которому Атаки отскакивают один раз в ближайшего врага, нанося ему 50% урона. Однако пользователь продемонстрировал, что по факту это значение ниже в два раза. Glaives of Wisdom наносят второй цели только 25% от основного урона.
Ранее в Dota 2 обнаружили другую критическую ошибку. Ультимативная способность Omnislash у героя Juggernaut приводила к крашу матчей.
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