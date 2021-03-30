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Ultimate Hunting станет самой дорогой игрой Ultimate Games

Игромания.ру
13 часов назад
Польское издательство Ultimate Games анонсировало самый дорогостоящий проект в своём портфолио. Симулятор охотника Ultimate Hunting, над которым работает студия 3T Games, создаётся на Unreal Engine, и бюджет игры составит от 700 тысяч до 1,2 миллиона долларов. В 2022 году она должна выйти в ранний доступ Steam.
Ultimate Hunting станет самой дорогой игрой Ultimate Games
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Как заверяют издатели, в дебютном трейлере использованы реальные кадры игрового процесса. Ultimate Hunting делает ставку на реализм, и игра должна составить конкуренцию популярной Hunter: Call of the Wild. А охотиться мы будем в двух регионах: в Африке и Америке.
Издательство Ultimate Games, известное по целому ряду симуляторов рыбалки, начиная с Ultimate Fishing Simulator, не так давно заняло последнее, 48-е место в рейтинге лучших издательств по версии Metacritic. Вдобавок оно оказалось единственным в списке, у которого средний балл выпущенных игр не дотянул до 50.
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