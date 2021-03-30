Paradise Lost выйдет на Nintendo Switch

Издательство All in! Games объявило, что продажи постапокалиптического приключения Paradise Lost оказались выше ожиданий. За первые четыре дня после релиза только в Steam было продано 12 тысяч копий игры. А она вышла вдобавок на PlayStation 4, Xbox One и в GOG.

Как сообщает издательство, трейлеры Paradise Lost посмотрели около миллиона раз. По количеству добавлений в список желаемого игра находится в первой сотне рейтинга Steam. И теперь её собираются выпустить в магазине Epic Games, а также на Nintendo Switch — издательство ожидает отличных продаж на гибридной консоли.

Игра студии PolyAmorus получила смешанные оценки прессы: её средний балл на Metacritic разнится от 60 до 71 в зависимости от платформы. Но в Steam она получает в основном положительные отзывы: Paradise Lost хвалит 78% игроков.