Для Cyberpunk 2077 выпустили крупнейшее исправление

Согласно описанию патча под номером 1.2, в апдейте содержатся более 500 исправлений, касающихся геймплея,
квестов и прочих аспектов тайтла. Например, было значительно увеличено расстояние, на котором появляются полицейские при совершении игроком преступления, в настройках появился ползунок «Чувствительность управления транспортом», отрегулирована скорость стрельбы с вертолета, уменьшилась эффективность персонажей с револьверами. Также разработчики заявили, что повысилась стабильность игры, вылеты стали реже.