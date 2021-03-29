Для Cyberpunk 2077 выпустили крупнейшее исправление

Несмотря на обещания представителей CD Projekt Red, многие геймеры обратили внимание на то, что часть багов осталась. Например, после совершения преступления в Cyberpunk 2077 полицейские продолжают появляться прямо перед игроком или за его спиной. Соответствующий пост на Reddit менее чем за сутки собрал больше 600 лайков.