Shadow Tactics: Blades of the Shogun получит дополнение Aiko’s Choice

Издательство Daedalic Entertainment и разработчики из Mimimi Productions анонсировали самостоятельное дополнение Aiko’s Choice для стелс-тактики Shadow Tactics: Blades of the Shogun.Как следует из названия, главной героиней DLC стала куноити Аико, мастер маскировки, которая способна отвлекать врагов, переодевшись в гейшу.

Аико была уверена, что оставила прошлое позади, однако всё изменилось, когда у неё появился новый враг, связанный с её былой жизнью. Вместе с отрядом своих лучших убийц Аико вышла на охоту за призраками прошлого.

Дополнение включает три полноценные основные миссии на совершенно новых локациях и три более короткие промежуточные миссии. Игрокам снова предстоит взять под контроль «отряд опасных убийц и красться в тенях мимо десятков ничего не подозревающих врагов».