Shadow Tactics: Blades of the Shogun получит дополнение Aiko’s Choice

Издательство Daedalic Entertainment и разработчики из Mimimi Productions анонсировали самостоятельное дополнение Aiko’s Choice для стелс-тактики Shadow Tactics: Blades of the Shogun.Как следует из названия, главной героиней DLC стала куноити Аико, мастер маскировки, которая способна отвлекать врагов, переодевшись в гейшу.

Несмотря на то, что для игры в Aiko’s Choice не потребуется копия Shadow Tactics: Blades of the Shogun, авторы рекомендуют пройти хотя бы несколько первых миссий оригинальной игры, чтобы познакомиться с механиками, персонажами и сюжетом.Aiko’s Choice выйдет в конце этого года. Shadow Tactics: Blades of the Shogun доступна на PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam, EGS).