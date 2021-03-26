Студия Valve планирует поставить точку в истории Half-Life. Об этом в интервью изданию TheGamer заявил разработчик студии Робин Уокер (Robin Walker), который возглавлял команду по разработке последней игры серии Half-Life: Alyx.

Фото: Valve Valve

По его словам, студия не хочет, чтобы в повествовании HL существовала неопределенность. «Мы понимаем, что это должно быть что-то важное», — описал специалист возможный финал серии. Уокер также сказал, что Valve не могла просто проигнорировать тот факт, что франшиза оказалась поставленной на паузу: «Мы бы хотели, чтобы это изменилось».

Раскрывая будущее серии, представить студии признался, что в Valve царил такой же скепсис относительно выпуска продолжения Half-Life, что и среди фанатов. «Все просто смирились с мыслью, что мы [Valve] никогда это не сделаем», — заявил Уокер. Однако разработчик заметил, что выход Half-Life: Alyx развеял сомнения многих. В итоге Alyx стала одним из хитов прошедшего года.

При этом представитель Valve не стал подтверждать, что в компании идет разработка очередной игры по вселенной HL. По словам журналистов, полное интервью с Уокером выйдет в ближайшее дни.

Half-Life: Alyx — VR-шутер от первого лица — вышел 23 марта 2020 года. Это первая игра в серии HL после 12-летнего перерыва с момента выхода Half-Life 2: Episode Two в 2007 году. Действие тайтла происходит за пять лет до начала событий Half-Life 2.