Анонсирован спин-офф самурайской игры Shadow Tactics

Студия Mimimi Games и издательство Daedalic Entertainment представили автономное дополнение Aiko's Choice для игры Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Для его запуска не потребуется копия оригинального тайтла.

Из описания игры в Steam:

«В центре сюжета Shadow Tactics: Blades of the Shogun — Aiko's Choice один из главных протагонистов игры: куноити Аико. Аико — настоящий мастер маскировки, она умеет обманывать своих врагов, выдавая себя за гейшу. Аико была уверена, что оставила прошлое позади, однако все изменилось, когда у нее появился новый враг, связанный с ее былой жизнью. Вместе с отрядом своих лучших убийц Аико вышла на охоту за призраками прошлого».

В Aiko's Choice войдут три большие миссии и ещё три квеста меньшего размера. Их действие развернётся в новых локациях, однако в остальном механики и герои будут аналогичны оригинальной игре. Релиз спин-оффа запланирован на 2021 год.