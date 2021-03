Анонсирован спин-офф самурайской игры Shadow Tactics

Студия Mimimi Games и издательство Daedalic Entertainment представили автономное дополнение Aiko's Choice для игры Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Для его запуска не потребуется копия оригинального тайтла.

«В центре сюжета Shadow Tactics: Blades of the Shogun — Aiko's Choice один из главных протагонистов игры: куноити Аико. Аико — настоящий мастер маскировки, она умеет обманывать своих врагов, выдавая себя за гейшу. Аико была уверена, что оставила прошлое позади, однако все изменилось, когда у нее появился новый враг, связанный с ее былой жизнью. Вместе с отрядом своих лучших убийц Аико вышла на охоту за призраками прошлого».

Релиз Shadow Tactics: Blades of the Shogun состоялся в 2016 году на ПК, а позже тактика была портирована на PlayStation 4 и Xbox One. Средняя оценка игры на агрегаторе рецензий составляет 85 баллов из 100 от прессы и 8,5 из 10 от пользователей. О других лучших играх про самураев и ниндзя можно прочитать в нашем материале.