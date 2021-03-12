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Cооснователь компании «Бука» Александр Михайлов скончался от инсульта 

Газета.Ru и ещё 5 7 часов назад
Умер основатель компании «Бука» Александр Михайлов
Фото: РИА Новости
В возрасте 49 лет скончался один из основателей, директор компании по изданию и дистрибьюции видеоигр «Бука» Александр Михайлов. Об этом в своем Twitter сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик.

«Один из важнейших динозавров эпохи, который мог бы многое рассказать об игровом и издательском бизнесе 90-х… но теперь уже не расскажет», — написал он.

Как сообщает TJ, ссылаясь на продюсера «Буки» Александра Кутехова, причиной смерти Михайлова стал инсульт.
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Компания «Бука» была основана в 1993 году, и занималась изданием в России таких игр, как Half-Life 2, Far Cry 3, Counter-Strike: Source, Jagged Alliance 2, «Петька и Василий Иванович».
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Игры , Александр Михайлов , Виктор Лебедев
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