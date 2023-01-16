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31 минуту назад

Инсайдер: зомби-режим Call of Duty выйдет в качестве отдельной игры

CyberSport.ru

Инсайдер Том Хендерсон, известный по утечкам о сериях Call of Duty и Battlefield, рассказал о разработке еще одной ранее не анонсированной игры. Хендерсон заявил, что проект о зомби относится к франшизе Call of Duty, но будет отдельной игрой.

Инсайдер: зомби-режим Call of Duty выйдет в качестве отдельной игры
Фото: www.cybersport.ruwww.cybersport.ru

Согласно инсайдеру, тайтл находится на ранних стадиях разработки. Пользователи отметили, что обычно создание игр серии Call of Duty занимает около трех лет, поэтому проект все же может входить в игру, не связанную с Black Ops Cold War, или неанонсированную часть, которая должна выйти в 2021 году.

Ранее твиттер-аккаунт Хендерсона был заблокирован в связи с утечками о Battlefield 6. Инсайдер опубликовал детали предстоящего шутера: ожидается, что игра будет мягким перезапуском франшизы, а события развернутся в настоящем времени.

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