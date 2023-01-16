Инсайдер: зомби-режим Call of Duty выйдет в качестве отдельной игры

Инсайдер Том Хендерсон, известный по утечкам о сериях Call of Duty и Battlefield, рассказал о разработке еще одной ранее не анонсированной игры. Хендерсон заявил, что проект о зомби относится к франшизе Call of Duty, но будет отдельной игрой.
Согласно инсайдеру, тайтл находится на ранних стадиях разработки. Пользователи отметили, что обычно создание игр серии Call of Duty занимает около трех лет, поэтому проект все же может входить в игру, не связанную с Black Ops Cold War, или неанонсированную часть, которая должна выйти в 2021 году.
Ранее твиттер-аккаунт Хендерсона был заблокирован в связи с утечками о Battlefield 6. Инсайдер опубликовал детали предстоящего шутера: ожидается, что игра будет мягким перезапуском франшизы, а события развернутся в настоящем времени.