Инсайдер: зомби-режим Call of Duty выйдет в качестве отдельной игры

Инсайдер Том Хендерсон, известный по утечкам о сериях Call of Duty и Battlefield, рассказал о разработке еще одной ранее не анонсированной игры. Хендерсон заявил, что проект о зомби относится к франшизе Call of Duty, но будет отдельной игрой.

Фото: www.cybersport.ru www.cybersport.ru

Согласно инсайдеру, тайтл находится на ранних стадиях разработки. Пользователи отметили, что обычно создание игр серии Call of Duty занимает около трех лет, поэтому проект все же может входить в игру, не связанную с Black Ops Cold War, или неанонсированную часть, которая должна выйти в 2021 году.