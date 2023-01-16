Sony готовится увеличить продажи приставки PlayStation 5

Прошлогодняя новинка на рынке игровой индустрии PlayStation 5 заработала огромную популярность среди геймеров. Приставку быстро раскупили, и с тех пор она находится в жестком дефиците. По словам главы компании Sony Джима Райана, высокий спрос на PS5 в пандемию нарушил цепь поставок и привел к падению предложения.
«Спрос на приставки оказался выше, чем мы ожидали. Это, а также сложности, возникшие в производственной цепочке, привели к недостатку консолей на рынке. С каждым месяцем в течение всего 2021 года ситуация будет улучшаться. Темпы восстановления производственной цепочки будут повышаться», — заявил бизнесмен.
Слова главы компании Sony подтверждает отчет Financial Times. В нем сказано, что дефицит продлится, самое меньшее, до середины 2021 года. Производство консолей отстает от спроса из-за недостатка чипсетов. Тем не менее Райан обещает, что приобрести приставку будет проще с каждым месяцем.