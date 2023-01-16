Sony готовится увеличить продажи приставки PlayStation 5

«Спрос на приставки оказался выше, чем мы ожидали. Это, а также сложности, возникшие в производственной цепочке, привели к недостатку консолей на рынке. С каждым месяцем в течение всего 2021 года ситуация будет улучшаться. Темпы восстановления производственной цепочки будут повышаться», — заявил бизнесмен.