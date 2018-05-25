«S. T. A. L. K. E. R. 2» поборется с украинской реальностью

Стрелок наконец-то пришел в себя. Голова сильно болела, сознание путалось. Он попытался привстать и осмотреться: холодный бетонный пол, в углу деревянные ящики с военной маркировкой. У дверей стоят двое.

«Кто это? — пытался собрать мозаику в своей голове Стрелок, — Как я тут оказался?»

Человек в сером капюшоне заметил лежащего на полу сталкера.

«Сидорович! — обратился неизвестный ко второму низкорослому мужику, — Этот очнулся!»

Толстый, в белой рубашке и неприятный на вид Сидорович подошел к Стрелку. Он нагнулся, чтобы сталкер услышал слова: «Ну що, москаль, добiгався?»

Что такое «Сталкер»? Спросив старую советскую интеллигенцию и эстетствующих 16-ти летних девушек, услышите: «Тарковский!» Но это мысли шестидесятников и красавиц с журфака.

Девяносто процентов населения всего СНГ уверено скажет, что эта та самая игра про Чернобыль и Зону Отчуждения. Да, вышедшая в 2007 году игра в жанрах выживания и шутера, она просто «порвала танцпол» игрового сообщества. «S. T. A. L. K. E. R. : Тень Чернобыля» — так называлось сие творение, отнявшее сотни часов жизни всех школьников нулевых годов.

Если вы не знакомы с этой видеоигрой, то, скорее всего, полезете в Википедию, дабы, хотя быть вкратце, узнать, что это такое. Возможно, вы прочитаете оценки игровых журналов и блогеров. Оценки эти были не очень высоки — игра вышла забагованной и с нехилым дисбалансом. Но каков сеттинг! Именно он и поразил тысячи человек.

Каждый, даже не на самом сильном компьютере, мог окунуться в историю свое страны, хоть действие игры и происходило в недалеком будущем. Чернобыль, Припять, Авария на ЧАЭС. А элементы РПГ и открытого мира давали возможность часами бродить по Зоне Отчуждения и исследовать ее, будто она рядом, совсем рядом. Все-таки люди в СНГ очень любят нуклеарную тему.

Видя такой успех, компания разработчик «GSC Game World» уже в следующем 2008 году выпускает вторую часть игры — «S. T. A. L. K. E. R. : Чистое небо». Такой выстрел дуплетом только прибавил количество фанатов.

Ах да, фанаты… Если говорить про всех поклонников этой игры, мне кажется, я не уложусь в формат издания — уж слишком обширная тема. В этом отношении «Сталкер» отчасти уникальный феномен. Виртуальный продукт так широко вышел в офф-лайн, что, возможно, сохранял девственность многих подростков до приличных лет.

По всей России , словно грибы, возникли десятки, а то и сотни клубов «сталкеров». Многие из них организовывались на базе страйкбольных клубов, а некоторые и на базе государственных ДОСААФ и прочих ВПО. Тысячи школьников, студентов, а также некоторое количество мужей постарше, начали моделировать ситуации согласно сеттингу «Сталкера». Разыгрывались роли, делались специальные костюмы, разбивались на команды и «поехали!». Короче, люди развлекались, как могли. Особо творческие представители пытались даже снимать фильмы (выглядело это очень плохо).

Однако все эта беготня по лесопаркам по щиколотку в грязи нравилась не всем. Россия, а также некоторые бывшие ее части, исторически сильны в работе пером. Вокруг «Сталкера» сложился целый бизнес не очень качественной литературы. В буквальном смысле были написаны тонны книг в рамках сеттинга этой игры.

Каюсь, когда мне было не очень много лет, и я учился в школе, сам прочитал несколько таких литературных произведений. Тогда мне они казалось вполне хорошим чтивом (да-да, я знаю).

В 2009 году вышла третья часть игры: «S. T. A. L. K. E. R. : Зов Припяти». Уже тогда все ждали принципиально новую игру, в которой будет новый движок, новая физика, новые герои. Где будет единая бесшовная локация, наконец!

Я сам помню сотни тем в сталкерских форумах, где фанаты фантазировали и спорили, что будет в новой серии, а что забудется и никогда не появится. Ожидания были подогреты в 2010 году, когда GSC Game World анонсировала «S. T. A. L. K. E. R. 2». Однако годы шли, новостей не было, разработку игры прекратили.

И вот в мае нынешнего года, будто гром среди ясного неба, новость — «Сталкер» будет.

Разработавшая игру компания GSC Game World была основана в 1995 году в Киеве человеком по имени Сергей Григорович. В год основания ему исполнилось всего шестнадцать лет и за всю свою последующую деятельность Григорович (помимо игр серии «S. T. A. L. K. E. R.») выпустил такие не менее крутые вещи, как «Казаки» и «Venom».

Да, многие скажут, что это яркий пример успешного бизнесмена в сфере IT, но нам интересно не это. Совсем не это.

Интереснее сейчас то, что Григорович вполне типичный украинский националист. Он неоднократно сравнивал нашу богоспасаемую Родину с Третьим Рейхом, в Крыму у него оккупация, а на Юго-Востоке полноценная война с Путиным.

Свои слова он, кстати, в отличие от таких персонажей, как Данила Поперечный, подтвердил делом. Например, когда Григоровича пригласили на IT-форум в Россию, то украинец четко обозначил свою позицию и отказался. В этом он вполне молодец. Да враг, но не лицемер, а для современного мира, и уж тем более Украины , это редкость.

Но мы подходим главным и очень интересным аспектам этой истории.

С одной стороны, Григорович украинский патриот и против России.

Поэтому я почти уверен, что в его новой игре будет как-то затрагиваться война на Донбассе. Какой-нибудь ветеран АТО, у которого сломалась жизнь, поехал в Зону за удачей и т.д. и т.п. В этой Зоне помимо мутантов он будет гасить «сепаров».

Возможно, Григорович даже сделает из группировки «Монолит» подобие российской армии. Если кто не знает, «Монолит» — это охранники Зоны, фанатичные бойцы, чья воля держится под контролем Выжигателя Мозгов. Тут прямо таким сразу напрашивается аналогия с «Киселев-ТВ», который выжигает мозги россиянам, а те, в свою очередь, едут убивать светлоликих украинцев.

С другой стороны, Григорович успешный бизнесмен.

И он знает, что большая часть всех продаж его игр приходится на Россию и русских. И я полагаю, что он понимает, что русские не будут покупать игрулю, наполненной украинской пропагандой с героями АТО и прочими радостями маленькой европейской республики.

Одно дело играть в американскую «Call of Duty», где русские часто тоже выступают в роли врагов. Но там «evil russians» это что-то эфемерное. Словно художественное допущение. Да и русские там не такие уж и русские, а разговаривают, как матерые горцы из южных республик (привет Battlefield 3).

А вот возможность поиграть в украинский продукт, где русские хоть и пропущены через призму неадекватности украинского пропаганды, но при этом вполне себе похожи на наше народонаселение, совсем не несет в себе какого-то удовольствия.

Поэтому у Григоровича сейчас стоит интересный выбор: либо украинский романтизм и попытка донести «правду» до россиян, либо экономический реализм и увеличение объёмов своего кошелька. Что выберет наш герой неизвестно. Но, в любом случае, в 2021 году мы это увидим.

Дело, конечно, далеко не только в Григоровиче, а в самой Украине.

Сеттинг вселенной «S. T. A. L. K. E. R.» происходит в Зоне отчуждения. По ней бродят толпы бандитов, сталкеров, монстров и т.п. персонажей, а на каждом углу всех поджидают аномалии, попадание в которые несет неминуемую гибель.

Конечно, каждому понятно, что это все фантастика и такого в реальной чернобыльской зоне отчуждения нет.

С другой стороны, если вам не повезло, и вы живете на Украине, то можете поехать в Зону Отчуждения (зачеркнуто) зону АТО в какой-нибудь город, временно занятый ВСУ. Там вы встретите все тех же привычных героев игры «Сталкер».

В АТО есть и свои бандиты-мародеры, есть и сталкеры наших дней, в виде волонтеров, ворующих деньги с пожертвований. Монстров заменяют пьяные офицеры, которые за свою не очень благородную жизнь присягу нарушили как минимум дважды (в 1991 и 2014). Фанатики «Монолита» в виде различных территориальных батальонов и ручных полков МВД а-ля «Азов», «Торнадо», «Айдар» и т.д.

А аномалии… ну попробуйте сойти с дороги — ноги оторвет миной! Чем вам не аномалии?!

И это ведь на дворе только 2018 год! Долгожданная игра выйдет, по словам Григоровича, только в 2021 году и за эти 36 месяцев все может измениться до неузнаваемости и притом не в самую лучшую сторону.

С момента Майдана украинская экономика уменьшилась чуть ли не в два раза. Уровень жизни просел еще сильнее. После развала СССР население уменьшилось почти на 10 млн человек.

Позитивной динамики нет, надежд нет, денег нет, и ничего этого не предвидится. За следующие три года количество нищих, голодных увеличится. Наложившись на огромное количество ветеранов АТО, у которых посттравматический синдром, депрессия, алкоголизм и полная ненужность обществу, это вызовет небывалый разгул бандитизма.

Может быть у Григоровича получится не просто развлекательный продукт.

У «S. T. A. L. K. E. R. 2» есть реальная возможность стать культовой игрой для поколения Z и миллениалов. Эта игра может быть настоящей психологической разгрузкой для миллионов украинцев.

Вероятность того, что Зона отчуждения в «Сталкере» будет привлекательнее повседневной украинской реальности велика.

Все-таки игра — это фантастика, где возможны чудесные вещи, где в аномалиях можно найти артефакт, который может тебя вылечить, улучшить память, помочь стать богатым.

Зона отчуждения, собственно, и тянула к себе огромное количество людей потому, что там возможно что-то поменять и в первую очередь — поменять свою жизнь. На Украине же поменять ничего нельзя. Перспектив там тоже нет никаких. И не притягивает она к себе никого, кроме совсем потерявших рассудок московских троцкистов.

А все потому, что чудес не бывает.