Microsoft раскрыла название новой консоли и объявила её дату выпуска

Новая игровая консоль от Microsoft будет называться Xbox One X. Об этом заявил глава игрового подразделения компании Фил Спенсер на конференции в рамках выставки E3 2017. До сих разработчики называли приставку Project Scorpio.

Самая мощная на текущий момент игровая консоль увидит свет 7 ноября 2017 года. Устройство оснащено графическим процессором производительностью 6 терафлопс с пропускной способностью памяти 326 ГБ/с и будет выдавать картинку с разрешением 4К. Анонс Project Scorpio состоялся на выставке E3 2016.