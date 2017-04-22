Жителя Сургута оштрафуют за заказ PS4 из Германии

По сообщению издания «АиФ-Югра», на этой неделе таможенники Югры конфисковали PS4 (модель «CUH – 2016A»), которую житель Сургута заказал прямиком из Германии. Поводом послужили технические характеристики системы: ее можно причислить к шифровальным устройствам, поэтому ее ввоз на территорию России без уведомления изготовителя товаров о нотификации запрещен. Даже несмотря на то, что шифрование — не основная функция PS4.

Пресс-служба Ханты-Мансийской таможни заявила, что информации о данной модели приставки в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров нет. И самому заказчику было об этом известно.

Теперь, согласно статье 16.3 КоАП России, жителю Сургута за совершение административного правонарушения грозит штраф от одной до двух с половиной тысяч рублей.