Геймер умер во время игрового марафона World of Tanks

Стример по имени Брайан Виньо скончался по неизвестной причине после 22 часов непрерывной игры в World of Tanks. Мужчине были 35 лет, у него было трое детей, сообщает Kotaku.

Виньо с никнеймом Poshybrid собирался провести благотворительный 24-часовой стрим, чтобы собрать деньги для организации Make-A-Wish. Фонд помогает неизлечимо больным людям исполнить свое заветное желание. После 22 часов, проведенных в игре, стример отлучился от трансляции и, вопреки ожиданиям, так и не вернулся. Зрители предположили, что мужчина уснул.

На следующий день один из знакомых отправил Виньо сообщение, в котором поинтересовался его самочувствием. В ответ молодому человеку пришло послание от детектива из отдела полиции Вирджиния-Бич, который расследует смерть Брайана.

Игровой клан World of Tanks под названием FAME, в котором состоял Виньо, выразил свои эмоции по поводу произошедшего на странице в Facebook: "Мы не можем найти слова, которые описали бы нашу печаль в данный момент. Игра больше не будет прежней без этого легендарного геймера".