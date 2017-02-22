СМИ: в США геймер умер во время 24-часового марафона игры в World of Tanks

Геймер из американского штата Виргиния Брайан Виньо (Brian Vigneault) скончался во время 24-часового благотворительного марафона игры World of Tanks, пишет газета Sun.

По данным газеты, трансляцию марафона вел сайт потокового видео Twitch, где основная тема вещания — игровое видео и прямая трансляция киберспортивных турниров. Целью марафона было собрать деньги для благотворительного фонда Make-A-Wish Foundation, помогающего исполнять желания смертельно больным детям.

Как сообщает газета, во время 22-го часа игры Виньо, известный под ником Poshybrid, отошел покурить, после чего так и не вернулся в игру, в связи с чем модераторы и зрители игры пришли к выводу, что он уснул.

Вечером в тот же день один из знакомых геймера увидел его в режиме "онлайн" и написал ему сообщение. О смерти Виньо стало известно из ответа человека, утверждавшего, что он детектив из полицейского управления.

Полиция штата Виргиния подтвердила кончину Виньо, но не предоставила дополнительных подробностей или обстоятельств его смерти. Сообщество геймеров выразило свои соболезнования на странице Виньо в Facebook.