Популярный геймер умер во время благотворительного марафона

Американский геймер Брайан Виньо скончался во время 24-часового благотворительного онлайн-марафона на собственном канале в Twitch, сообщила Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Смерть наступила на 23-м часу трансляции в ночь на 20 февраля. Виньо, который жил в городе Вирджиня-Бич, отошел покурить, но к веб-камере уже не вернулся.

Модераторы и зрители думали, что геймер просто уснул, а на следующий день на сообщение в сети вместо него ответил детектив полиции. Представитель органов правопорядка и сообщил о смерти Виньо. Позже информацию подтвердили в полиции штата Вирджиния.

По официальной информации, причины смерти 35-летнего Виньо не установлены, но есть сведения, что у него могли возникнуть проблемы с сердцем из-за недосыпания. Во время марафона было заметно, что геймер из последних сил старался не уснуть.