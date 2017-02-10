Названы худшие ролевые игры последних пяти лет

Редакторы сайта RPG Codex провели опрос среди геймеров, в котором предлагали выбрать лучшие и худшие игры в жанре RPG, вышедшие за последние пять лет.

По данным SteamSpy, в период за 2016-2012 годы вышло более 1800 игр в данном жанре, однако их список был урезан до 200 позиций. В опросе приняли участие 800 человек.

Лучшей RPG по мнению геймеров стала игра студии CD Projekt RED «Ведьмак 3: Дикая Охота», вышедшая в 2015 году. Второе место занимает Age of Decadence 2015 года, а замыкает тройку лидеров Divinity: Original Sin 2014 года. В десятку также вошли Dark Souls, Shadowrun: Dragonfall — Director's Cut, FTL, а также не самые популярные Underrail и NEO Scavenger.

Первое место среди худших ролевых игр по мнению фанатов жанра занимает Fallout 4 от Bethesda. При этом в самой студии игру называют самым успешным проектом в истории. Далее в антитопе идет другая популярная игра — Dragon Age: Inquisition. Третье место в списке худших занимает Sword Coast Legends, а четвертое — Diablo III.

В конце января пользователи форума NeoGAF выбрали лучшие игры 2016 года. Лучшей игрой, по версии участников опроса, стал эксклюзив для PlayStation 4 «Uncharted 4: Путь вора». Второе место занял шутер DOOM, а третье — Overwatch.