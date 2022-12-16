Xiaomi рассказала, может ли гроза испортить ваш смартфон

Xiaomi продолжает обсуждать слухи и мифы о мобильных устройствах. Сегодня компания ответила на вопрос: «Может ли телефон пострадать при использовании во время грозы?».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Xiaomi поставила эксперимент с катушкой Теслы. «Молния» поражала смартфон Xiaomi 12S, и было видно, что телефон продолжает воспроизводить видео без каких-либо перерывов или проблем. Удары током также не повлияли на качество телефонных звонков. Как говорит Xiaomi:

«Это доказывает, что грозы не влияют на использование смартфонов».