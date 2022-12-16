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16 декабря

Может ли гроза испортить ваш смартфон? Xiaomi дала ответ

Ferra.ru

Xiaomi продолжает обсуждать слухи и мифы о мобильных устройствах. Сегодня компания ответила на вопрос: «Может ли телефон пострадать при использовании во время грозы?».

Xiaomi рассказала, может ли гроза испортить ваш смартфон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Xiaomi поставила эксперимент с катушкой Теслы. «Молния» поражала смартфон Xiaomi 12S, и было видно, что телефон продолжает воспроизводить видео без каких-либо перерывов или проблем. Удары током также не повлияли на качество телефонных звонков. Как говорит Xiaomi:

«Это доказывает, что грозы не влияют на использование смартфонов».

Означает ли это, что вы должны беззаботно выходить на улицу во время грозы? Нет, потому что всё ещё есть вероятность, хоть и низкая, что вас ударит молния.

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