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21 ноября

Видеокарту RTX 4080 почти никто не покупает

Чемпионат.comиещё 1

Несколько дней назад в продаже появилась видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080. Само устройство получилось отличным, однако все негодуют из-за цены — карточка стоит $ 1200 (примерно 73 тыс. рублей), а на прошлой неделе её начали продавать даже в России.

Видеокарту RTX 4080 почти никто не покупает
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пользователи просто не хотят покупать RTX 4080 по такой большой цене. Несмотря на дефицит, видеокарты этой модели просто пылятся на полках в магазинах, а люди не спешат их покупать.

У почти всех розничных продавцов есть видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080. Притом ситуация сильно отличается от той, которая была с RTX 4090, когда видеокарту раскупали очень быстро. Таким образом, в серии RTX 40 было отгружено около 160 тыс. карточек. Среди них примерно 30 тыс. моделей RTX 4080 и 130 тыс. моделей RTX 4090.

Несмотря на на меньшее количество поставок, RTX 4080 продаётся очень плохо, а пользователи либо ждут, когда устройство станет дешевле, либо покупают RTX 4090.

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