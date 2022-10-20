HP случайно испортила рекламу ноутбука всего одним изображением

Компания HP начала распространять в интернете рекламный баннер, на котором изображен ноутбук с интерфейсом macOS на экране. Об этом сообщает издание MacRumors.

Комичность ситуации заключается в том, что HP производит ноутбуки и компьютеры только под управлением Windows. Очевидно, что скриншот macOS затесался на баннере в результате ошибки дизайнера.